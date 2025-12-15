وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی گفتمان امام‌خمینی (ره)، شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همایش گرامیداشت سالروز شهادت استاد شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح و بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور جمعی از مسئولان، استادان، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی در تالار شهید مفتح دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.

در این همایش، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بازخوانی تجربه نسل نخست انقلاب اسلامی اظهار کرد: نسل جوان، تداوم اندیشه امام خمینی (ره) را در اندیشه شهید مطهری جست‌و‌جو می‌کرد و استمرار آن را در شهید مفتح، شهید بهشتی و دیگر رهبران فرهنگی انقلاب می‌یافت. امروز، همچنان به این رهبران فکری و فرهنگی نیاز داریم.

وی افزود: این نیاز مستمر نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم اندیشه امام (ره) و گفتمان رهبران فرهنگی انقلاب را به‌درستی نهادینه کنیم؛ در حالی که تداوم حیات فرهنگی جامعه ایران ناگزیر از اتصال به چشمه زلال اندیشه امام (ره)، مطهری، مفتح و بهشتی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به خطای راهبردی در مسیر توسعه کشور تصریح کرد: ما توسعه را از نفت، آغاز کردیم؛ در حالی که جامعه ایران بیش از هر الگوی دیگری به توسعه فرهنگی نیاز داشت. امام خمینی (ره) در سراسر صحیفه خود، توسعه را در ساخت انسان تعریف می‌کند. هدف توسعه در نگاه امام، انسان‌سازی است.

صالحی‌امیری ادامه داد: زمانی که از مسیر ساخت انسان فاصله گرفتیم و به توسعه‌های سخت‌افزاری بسنده کردیم، این مسیر نه‌تنها نجات‌بخش جامعه نبود، بلکه حتی نجات اقتصادی را نیز تضمین نکرد. آغاز هر توسعه‌ای باید از انسان آغاز شود.

وی با تاکید بر نقش بنیادین فرهنگ در سامان اجتماعی گفت: اگر به دنبال هویت‌سازی هستیم، فرهنگ هویت‌ساز است؛ اگر به دنبال انسجام اجتماعی هستیم، فرهنگ انسجام‌بخش است؛ اگر به دنبال امنیت اجتماعی و سازگاری اجتماعی هستیم، باز هم باید به فرهنگ رجوع کنیم. محصول فرهنگ، شخصیت‌سازی است و شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی، تراز انسان فرهنگی در انقلاب اسلامی هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی با مرور تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: جامعه ایران در آن دوران در فضای زیست فرهنگی و اخلاقی حیات داشت؛ همدلی، هم‌نوایی و هم‌دردی اجتماعی، حاصل باور‌های درونی مردم بود. اما هرچه از آن دهه فاصله گرفتیم، جامعه دچار شکاف شد؛ شکافی که امروز به یک گسل اجتماعی تبدیل شده است.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه نواندیشی دینی در اندیشه رهبران فرهنگی انقلاب تاکید کرد: اندیشه شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی، پرچمدار نواندیشی دینی بود؛ نواندیشی‌ای که عقلانیت را در برابر جزمیت قرار داد و با گفت‌و‌گو، اقناع و استدلال، جامعه را همراه ساخت. این اندیشه، هم‌زمان با مارکسیسم، نفاق و تحجر مقابله کرد.

وی افزود: آنچه جامعه ایران را از موج گسترده مارکسیسم و خشونت نجات داد، قدرت اقناع اندیشه دینی بود؛ اقناع، جامعه را همراه می‌کند و اجبار، جامعه را فرسوده می‌سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ماندگاری این گفتمان گفت: این تفکر، تفکری مانا است؛ تفکری که پس از نیم قرن همچنان زنده است. امروز اگر از ما پرسیده شود که به چه منابعی باید رجوع کرد، پاسخ روشن است: گفتمان امام، مطهری، مفتح و بهشتی همچنان راه نجات کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به راهبرد‌های دولت در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: دولت با آگاهی از دشواری‌های اقتصادی و معیشتی مردم، راهبرد خود را بر امیدآفرینی، انسجام اجتماعی و کارآمدی بنا نهاده است. هم‌زمان، نظام جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی دشمن بر مقاومت تاکید دارد و هرگاه تأمین منافع ملی و امنیت مردم ایجاب کند، مسیر مذاکره نیز دنبال خواهد شد.

صالحی‌امیری گفت: بزرگداشت شهدا به این معنا نیست که آنان به ما نیاز دارند؛ این ما هستیم که امروز به اندیشه آنان نیازمندیم. راه نجات ایران، فرهنگی است و این مسیر از دانشگاه، حوزه و بازگشت به اندیشه ناب رهبران فرهنگی انقلاب می‌گذرد.