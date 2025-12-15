پخش زنده
محمد عزمی، رئیس شورای سازمانهای اسلامی مردم نهاد مالزی در آستانه سفر به تهران برای شرکت در نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی (ره) گفت: اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منبعی الهامبخش برای امت اسلامی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، رئیس شورای سازمانهای اسلامی مردم نهاد مالزی با تأکید بر اهمیت پیامهای امام خمینی (ره) افزود: امت اسلامی باید در اندیشههای امام خمینی تأمل کند و راههای دمیدن روحی تازه به امت اسلامی را در این تفکر جستوجو کند.
وی با بیان اینکه از سال ۱۹۷۹ انقلاب اسلامی و پیامهای امام خمینی (ره) را دنبال کردهام و این اندیشهها همچنان کاربردی و راهگشا هستند، گفت: امام خمینی (ره) تنها یک عالم و فقیه نبودند، بلکه حامل پیامی عمیق در راستای بیداری امت اسلامی بودند.
نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی (ره) روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در تهران برگزار میشود.