رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بر هم‌افزایی میان این سازمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در قالب همکاری‌های مشترک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی، در بازدید از غرفه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نمایشگاه «پژوهش و فن‌بازار» ، با ظرفیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی این مجموعه آشنا شد و با اشاره به قابلیت‌های متنوع فناوری‌های نوین، بر امکان استفاده از فناوری‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای در حوزه مطالعه، پایش و مرمت آثار تاریخی تأکید کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت : این فناوری‌ها می‌توانند نقش مؤثری در شناخت دقیق‌تر ساختار آثار تاریخی، آسیب‌شناسی و حفاظت علمی از میراث فرهنگی کشور ایفا کنند.

وی همچنین از بخش «فناوری‌های کهن بازنمایی‌شده» در غرفه پژوهشگاه بازدید کرد. در این بخش، نمونه‌هایی از دانش و فناوری‌های سنتی مورد استفاده در گذشته، از جمله فناوری «فول‌بری»، معرفی شده بود؛ فناوری‌ای که نشان‌دهنده پیوند عمیق دانش بومی با نیازهای فنی و مهندسی در دوره‌های تاریخی است.

در این بازدید همچنین درباره ظرفیت‌های همکاری میان سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفتگو و بر اهمیت هم‌افزایی میان فناوری‌های نوین و دانش تاریخی در مسیر حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور تأکید شد.