بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حیدر عمرانی در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی با تشریح آخرین اقدامات این ادارهکل، از توسعه گسترده خدمات الکترونیک هویتی، ارتقای دقت آماری وقایع چهارگانه و ساماندهی اسناد و آرامستانهای فاقد متولی در استان خبر داد.
وی با اشاره به نقش ثبت احوال در تسهیل خدمات عمومی اظهار کرد: امروز احراز هویت الکترونیک، پیشنیاز اصلی ارائه خدمات در دستگاههای دولتی و غیردولتی است که این فرآیند در چهار سطح و متناسب با سطح ریسک خدمت، از طریق شماره ملی، تلفن همراه، زندهسنجی و امضای دیجیتال انجام میشود.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر سامانه «سهیم» را یکی از محورهای اصلی خدمترسانی الکترونیک دانست و افزود: این سامانه با ارائه بیش از ۲۱ خدمت، از جمله تغییر نام و نام خانوادگی، گواهی ولادت و وفات، گواهی تجرد، ثبت نشانی، خدمات کارت هوشمند ملی و رونوشت اسناد ازدواج و طلاق، ثبت احوال را در زمره پیشگامان دولت الکترونیک قرار داده است.
وی از آغاز صدور شناسنامه نوزاد بدون مراجعه حضوری خبر داد و گفت: پس از صدور گواهی الکترونیکی ولادت در بیمارستان و ارسال کد رهگیری به والدین، متقاضیان میتوانند از طریق سامانه سهیم نام نوزاد را انتخاب کرده و شناسنامه را بهصورت پستی دریافت کنند همچنین شناسنامه الکترونیکی نوزاد نیز همزمان در سامانه بارگذاری میشود.
عمرانی با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم، یادآور شد: از سوم مرداد ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت بهصورت برخط به ثبت احوال واگذار شده و تا کنون بیش از ۴۱۰۰ گواهی انحصار وراثت در استان صادر شده که موجب حذف مراجعات قضایی، کاهش هزینهها و تسریع در رسیدگی به امور وراث شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار وقایع چهارگانه استان اشاره کرد و گفت: در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۷۷۱ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته است. همچنین در همین مدت ۳۲۸۰ واقعه وفات ثبت شده که ۴.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود: در این بازه زمانی ۳۶۵۳ واقعه ازدواج در استان ثبت شده که بیانگر ۰.۷ درصد افزایش است و ۱۳۹۲ واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد کاهش داشته و نشاندهنده روند کاهشی طلاق در استان است.
وی با اشاره به آخرین آمارهای جمعیتی استان گفت: بر اساس برآوردهای ثبت احوال تا پایان آبان سال جاری، جمعیت استان بوشهر به یکمیلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسیده است.
عمرانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اسناد هویتی و ساماندهی آرامستانها اظهار کرد: پیشتر در استان ۱۵ آرامستان شهری و ۴۸ آرامستان روستایی فاقد متولی وجود داشت که با همکاری فرمانداران و دستگاههای شهری و روستایی، این آمار اکنون به ۲ آرامستان شهری و یک آرامستان روستایی کاهش یافته و تعیین تکلیف نهایی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: ثبت احوال امروز فقط یک نهاد آماری نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند، شفافیت دادهها و افزایش رضایتمندی مردم به شمار میرود.