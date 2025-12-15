جمعیت استان بوشهر به یک‌میلیون و ۲۲۳ هزار نفر رسید

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به آخرین آمار‌های جمعیتی استان گفت: بر اساس برآورد‌های ثبت احوال تا پایان آبان سال جاری، جمعیت استان بوشهر به یک‌میلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسیده است.