پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: در یک سال اخیر حدود ۵۰ درصد از کل انتشارات و دانش تولیدشده در بخش کشاورزی کشور به کوشش این سازمان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا گلمحمدی با تأکید بر اینکه راه عبور از چالشهای اساسی مانند بحران آب و تغییر اقلیم، حرکت جدی به سمت فناوری و دانشبنیان کردن کشاورزی است، از ابلاغ ۳ الگوی کشت محصولات کلیدی تا پایان امسال خبر داد.
وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در سالهای اخیر رویکرد خود را به سمت اثربخشی عملی و مرجعیت علمی در حوزه کشاورزی تغییر داده است.
رئیس سازمان تات با اشاره به دستاوردهای اخیر، تأکید کرد: سهم ۵۰ درصدی سازمان در تولید کل دانش کشاورزی کشور، شامل مقالات علمی، کتابها و دستورالعملهای فنی، جایگاه محوری تات را در این حوزه تثبیت کرده است.
گلمحمدی گفت: معیار اصلی ارزیابی پژوهشها دیگر صرفاً کمیت تولید دانش نیست، بلکه رویکرد جدید سازمان بر پایه "تحقیق برای توسعه" استوار است. این رویکرد، اثربخشی دانش تولیدشده در عرصه واقعی تولید و رفع نیازهای بخش کشاورزی را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد پژوهشگران درنظر میگیرد.
وی افزود: در راستای اجرای این رویکرد، سازمان اقدام به اصلاح آییننامههای ارتقا نموده است. این اصلاحات با هدف پررنگتر ساختن نقش پژوهشگرانی صورت گرفته که نتایج تحقیقات خود را به سطح مزارع و مروجین منتقل میکنند. تلاش بر این است که پژوهشگرانی که ارتباط مستقیمی با بخش اجرایی و تولیدی دارند، امتیاز بیشتری در فرآیندهای ارتقای سازمانی کسب کنند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: برای اطمینان از اینکه تحقیقات سازمان به صورت متمرکز و هدفمند به سمت حل چالشهای ملی حرکت میکند، سازوکارهای جدیدی تعریف شده است و با هدف همافزایی و جلوگیری از موازیکاری، «شورای راهبردی تحقیق» با مشارکت همه ذینفعان کلیدی بخش کشاورزی تشکیل شده است. این شورا شامل نمایندگانی از دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، بخش خصوصی مرتبط، و نهادهای اجرایی دولتی است تا مسیر تحقیقات در راستای نیازهای واقعی بازار و تولید ترسیم شود.
گلمحمدی افزود: یکی از اقدامات مهم سازمان، بازیابی و آسیبشناسی ۲۲ طرح کلان ملی کشاورزی است که در دهههای گذشته تعریف شده بودند.
گلمحمدی تأکید کرد: این بازبینیها بر پایه همکاری چندرشتهای و با هدف شناسایی موانع اجرای موفقیتآمیز و تعریف مجدد اهداف بلندمدت این طرحها انجام میگیرد. هدف، اطمینان از کاربردی بودن و دستیابی به نتایج ملموس در این طرحهای استراتژیک است.
وی از رشد چشمگیر همکاریهای بینالمللی و همچنین برنامههای توسعه مهارت نیروی کار کشاورزی در داخل کشور خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، فرصتهای مطالعاتی و همکاریهای علمی با مراکز بینالمللی بیش از دو برابر افزایش یافته است. این همکاریها متمرکز بر تبادل دانش روز در زمینههایی مانند بیوتکنولوژی، کشاورزی دقیق و مدیریت پایدار منابع آب است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به تمرکز بر همسایگان افزود: مذاکرات و همکاریهای علمی با کشورهای همسایه مانند افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به شدت توسعه یافته است و گشودن بازارهای جدید علمی: برقراری ارتباطات سازنده با کشورهای فعال در حوزه کشاورزی نوظهور، از جمله آغاز همکاریهای مشترک با ونزوئلا و مکزیک، در دستور کار قرار گرفته است.
گلمحمدی گفت: در مسیر توسعه شرق، اعزام محققان جوان به کشورهایی مانند چین برای انتقال فناوریهای پیشرفته نیز در حال انجام است.
وی همچنین افزود: در بخش آموزشهای کاربردی، سازمان تات نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی ایفا کرده است. تاکنون حدود ۴۴ هزار سرباز مهارتآموز در دورههای آموزشی تخصصی سازمان شرکت کردهاند. نکته قابل توجه این است که از این تعداد، حدود ۷ هزار نفر پس از گذراندن دورهها، مستقیماً وارد فعالیتهای تولیدی و کارآفرینی در بخش کشاورزی شدهاند که نشاندهنده موفقیت این برنامهها در اتصال آموزش به اشتغال است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت:از ظرفیتهای دانشگاهی و نتایج ملموس صرفهجویی آب حمایت می کند و این سازمان برای حمایت از ایدههای نوآورانه در دانشگاهها، بودجههای اختصاصی برای حل چالشهای حیاتی اختصاص داده است.
گلمحمدی در خصوص تأمین مالی پایاننامهها افزود: در راستای حمایت از ظرفیتهای دانشگاهی، سازمان متعهد شده است که ۱۰۰ درصد هزینه پایاننامههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی را که مستقیماً به حل چالشهای کلیدی کشور میپردازند، تأمین نماید. این چالشهای کلیدی شامل مدیریت بهینه منابع آب، ترویج کشاورزی حفاظتی، و توسعه ارقام مقاوم به تنشهای محیطی است.
وی به یک نمونه ملموس در مدیریت آب از تأثیر دانش بر مصرف منابع اشاره کرد و گفت: اجرای موفقیتآمیز الگوی کشت چغندر پاییزه، که نتیجه تحقیقات فشرده سازمان بوده است، به تنهایی منجر به صرفهجویی سالانه معادل ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب در مقایسه با روشهای سنتی کشت شده است. این میزان صرفهجویی، اهمیت تغییر الگوی کشت مبتنی بر دانش را دوچندان میکند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) درباره برنامههای آتی و زیرساختهای دادهای هوشمند افزود: سازمان تات برنامههای فشردهای برای تدوین الگوهای کشت جدید و توسعه زیرساختهای دادهمحور تا پایان امسال دارد.
گلمحمدی گفت: برای هدایت بخش کشاورزی به سمت بهرهوری بیشتر، سه الگوی کشت اصلی در دستور کار ابلاغ نهایی قرار گرفتهاند ، الگوی کشت گیاهان دارویی، مقرر است این دستورالعمل تا پایان آذرماه ابلاغ شود، با هدف بهرهبرداری بهینه از پتانسیلهای این بخش درآمدزا، الگوی کشت محصولات گلخانهای، این الگو که بر بهینهسازی مصرف آب و انرژی در محیطهای کنترلشده تمرکز دارد، تا پایان امسال نهایی و ابلاغ خواهد شد و الگوی کشت زراعت چوب که با هدف تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی، برنامه جامع کشت درختان سریعالرشد تا پایان امسال نهایی میشود.
وی همچنین برای پشتیبانی از کشاورزی هوشمند، زیرساختهای دادهای گسترش یافتهاند. سامانه مرکز پایش تولیدات کشاورزی با ظرفیت ذخیرهسازی قابل توجه ۱۲۳ ترابایت داده فعال شده است. این مرکز قادر است دادههای وسیعی از وضعیت مزارع، شرایط آب و هوایی و عملکرد محصولات را جمعآوری و تحلیل کند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) افزود: در راستای ارتباط مستقیم با بهرهبرداران، سامانه "مزرعه من" در استان خراسان رضوی به صورت پایلوت راهاندازی شده است که قرار است به زودی به سایر استانها تسری یابد و کشاورزان بتوانند توصیههای تخصصی را به صورت آنی دریافت کنند.