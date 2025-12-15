پخش زنده
امروز: -
جلسه تعیین سهمیه گندم کارخانجات آرد استان مازندران با هدف برنامهریزی دقیق و صیانت از حقوق عمومی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه تعیین سهمیه گندم کارخانجات آرد استان مازندران برای دیماه، با هدف برنامهریزی دقیق تأمین گندم و صیانت از حقوق عمومی، در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد.
این نشست به ریاست سید محمد جعفری، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران و با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، انجمن صنفی کارخانجات آرد استان، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و شرکتهای پیمانکار حمل و توزیع آرد تشکیل شد.
جعفری در این جلسه با تأکید بر اهمیت صیانت از ذخایر استراتژیک کشور گفت: حفظ و نگهداری گندم خط قرمز اداره کل غله است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در صورتی که گندم حملشده به کارخانه دارای ایراد یا مشکل کیفی باشد، کارخانه موظف است از تحویل آن خودداری کند و اداره کل غله نیز مکلف است گندم مناسب و استاندارد در اختیار کارخانجات قرار دهد.
وی با اشاره به موضوع کسری گندم تصریح کرد: کسری صرفاً در حد افت مجاز قابل قبول است، اما بیش از آن نشاندهنده ضعف در مدیریت و امانتداری صحیح کالا بوده و به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.
سرپرست اداره کل غله مازندران تأکید کرد: هر کارخانه به میزان توان واقعی آسیاب گندم و فروش آرد سهمیه دریافت خواهد کرد و تأمین گندم برای کارخانجاتی انجام میشود که عملکرد صحیح و شفاف دارند.
جعفری در پایان گفت: تصمیمگیریهای این نشست با هدف تأمین منافع مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان صورت میگیرد. کارخانجاتی که دچار کسری غیرمجاز شوند تحت پیگیری و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت و سازوکارهای پیشگیرانه و نظارتی با جدیت بیشتری اجرا خواهد شد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.