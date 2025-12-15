به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بینندگان خبر می‌توانند مسائل و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند تا به نیابت از آنها پیگیری شود.

تلفن‌ها و تصاویر ارسالی شما برای اطلاع رسانی بدون واسطه و مستقیم به مسئولان پخش می‌شود.

تمامی هم استانی‌هایی که در سامانه پیام رسان سروش و خبرگزاری صدا و سیما به شماره ۰۹۹۰۵۰۹۰۲۹۱ عضو هستند، می‌توانند مطالبات خود را از طریق همین سامانه با همکاران ما در میان بگذارند.

مطالبات شما هم از طریق تلفن شبانه روزی ۳۱۱۶۲۰۶۰ با صدای شما ضبط و پیگیری می‌شود.