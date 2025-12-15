به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون کمی ابری تا نیمه ابری است گفت: به تدریج از فردا با ورود سامانه سرد و بارشی دمای هوای استان ۶ تا ۱۲ درجه سلسیوس سردتر می‌شود.

وی با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی افزود: با نفوذ این سامانه بارندگی شدید و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش برف پیش بینی شده است گفت: رعد و برق و احتمال تگرگ هم تا پنجشنبه وجود دارد.

محمد دادرس همچنین با اشاره به اینکه بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر در این مدت دور از انتظار نیست افزود: با توجه به بارش برف؛ اختلال در تردد، مسدود شدن مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر هم پیش بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر با ارتفاع موج بالای ۲ متر از امروز تا پنجشنبه برای فعالیت‌های دریایی و صید نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه در شبانه روز گذشته دیلمان با دمای منفی ۳ درجه سلسیوس و لوشان با دمای ۱۶ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهر‌های استان بودند گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.