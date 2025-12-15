امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

استفاده از مازوت کم سولفور در نیروگاه حرارتی شازند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴- ۱۶:۱۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

برنامه‌ریزی برای تأمین LPG و گاز طبیعی نیروگاه شازند با هدف کاهش آلودگی هوای اراک

هیچ نیروگاهی در تهران مازوت نمی‌سوزاند

ظرفیت مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های کشور ۴۰ میلیون لیتر است

برچسب ها: نیروگاه شازند ، مازوت ، آلودگی هوا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 