

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی صبح امروز (دوشنبه ۲۴ آذرماه) نشست مشترکی را با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، داشتند تا ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های انجام‌شده در این فدراسیون، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دغدغه‌ها و نیاز‌های این ورزش آیینی و ملی کشورمان نیز مطرح کنند.

مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که به‌تازگی و برای دومین بار ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفته، در ابتدای این جلسه شرح مفصلی از خدمات و اقداماتی که طی چهار سال گذشته در این مجموعه صورت گرفته تشریح کرد و سایر ارکان و اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون نیز به تفکیک برای دقایقی با مقام عالی وزارت به گفت‌و‌گو پرداختند.

اما اصلی‌ترین موضوعی که در نشست دکتر دنیامالی با متولیان ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی مورد تبادل‌نظر قرار گرفت، بحث توسعه این دو رشته در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی بود.

محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی نیز که در این جلسه حاضر بود، در واکنش به ترویج ورزش‌های زورخانه‌ای در این حوزه گفت: خوشبختانه ارتباطات و تعامل خوبی بین دو فدراسیون وجود دارد؛ چراکه افراد مشترکی هستند که به‌طور هم‌زمان هم در فدراسیون جهانی و هم در فدراسیون ملی مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین همین اتفاق باعث هم‌افزایی هرچه بهتر میان ما شده است. ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد که با مراوده هرچه بهتر با کشور‌های خارجی، بتوانیم میزبانی‌های بیشتری برای کشور بگیریم و به ترویج این ورزش ایرانی در دنیا کمک کنیم.

وی با اشاره به این‌که وزارت ورزش و جوانان در دوره کنونی حمایت بی‌شائبه‌ای از ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی داشته است، ادامه داد: حمایت‌های مقام عالی وزارت در یک سال و نیم اخیر باعث پایداری هرچه بهتر برنامه‌های فدراسیون ما شده است. سخنرانی دکتر دنیامالی در اجلاس وزرای شانگهای که به‌طور خاص به معرفی ورزش‌های زورخانه‌ای ارتباط داشت، سرمایه خوبی برای ما شد تا بتوانیم قدم‌های روبه‌جلویی در خصوص اقدامات توسعه‌ای خود در جهان داشته باشیم. ما در حال حاضر در صدد هستیم تا با رایزنی‌های گسترده، ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را وارد فهرست بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹ مالزی کنیم؛ هرچند که این تجربه را در بازی‌های ۲۰۱۷ باکو داشتیم، اما امیدواریم شرایطی را مهیا سازیم که این ورزش جزو رشته‌های ثابت بازی‌های کشور‌های اسلامی باشد.

در ادامه وزیر ورزش و جوانان نیز با بیان این‌که اهتمام به ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی باید در هر دوره‌ای مورد توجه این وزارتخانه باشد، خاطرنشان کرد: زورخانه و کشتی پهلوانی صرفاً یک ورزش برای ما نیست، بلکه جزو آیین، باور‌های دینی و بخشی از فرهنگ ما به‌شمار می‌رود؛ بنابراین رابطه علت و معلول بین این دو مقوله وجود دارد و مردم به این ورزش نگاه مکتبی دارند؛ به‌خصوص این‌که مقام معظم رهبری نیز تأکیدات ویژه‌ای برای توسعه این رشته دارند. اجرای ورزش‌های زورخانه‌ای توسط نونهالان مقابل مقام معظم رهبری که به‌تازگی در جریان دیدار جامعه ورزش با ایشان انجام شد، خوشحالی ایشان را به‌همراه داشت.

دکتر دنیامالی با اشاره به رشد و گسترش هنر مرشدی در زورخانه‌ها یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که ارتباط تنگاتنگی با ترویج و توسعه ورزش زورخانه‌ای دارد، هنر مرشدی است. درست است که مهم‌ترین فاکتور مرشد در زورخانه، بانگ صدای اوست، اما مرشد‌های ما باید به علم هفت دستگاه تسلط داشته باشند و روی اشعاری که در زورخانه می‌خوانند تمرکز جدی داشته باشند. هر شعری را نخوانیم و اشعاری را انتخاب کنیم که معنای تاریخی و دینی داشته باشند.

یکی از چالش‌هایی که اهالی این فدراسیون در دیدار با وزیر ورزش و جوانان به آن اشاره کردند، عدم وجود سالن اختصاصی کشتی پهلوانی در کشور بود که وی در این خصوص تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان به‌دنبال این است که برای همه فدراسیون‌ها ساختمان اداری، کمپ و سالن اختصاصی در مجموعه ورزشی آزادی احداث کند؛ طبیعتاً فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی هم شامل این امتیاز خواهد شد.

دکتر دنیامالی در خصوص حضور ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی دوره آینده که در مالزی برگزار می‌شود نیز تصریح کرد: مهم‌ترین حرکتی که می‌تواند به توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای در سطح بین‌المللی کمک کند، آموزش این رشته در کشور‌های مختلف است. طبیعی است که ما باید در این مسیر هزینه کنیم تا بتوانیم راه ورود این ورزش را به رویداد‌های آسیایی و جهانی که مقبولیت دارند، باز کنیم. پیشنهاد حضور این ورزش در بازی‌های ۲۰۲۹ کشور‌های مسلمان ایده بسیار خوبی است و وزارت ورزش هم از اکنون رایزنی‌های لازم را با مالزی انجام می‌دهد تا این موضوع به سرانجام برسد.