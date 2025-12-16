پخش زنده
امروز: -
رییس پلیس فتا گیلان با نزدیک شدن به شب یلدا، از ترفند جدید کلاهبرداران سایبری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقیمهر با اشاره به اینکه مجرمان سایبری در شبکههای اجتماعی و پیامکها با ارسال پیامهایی تحت عنوان «هدیه چهار میلیونی شب یلدا»، تلاش میکنند کاربران را فریب دهند و آنان را به صفحات جعلی و بدافزارهای مخرب هدایت کنند گفت: این پیامها صرفاً ترفندی از سوی کلاهبرداران سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی کاربران است.
وی افزود: افراد سودجو از طریق لینکهای آلوده در پیامها، اقدام به نصب بدافزار روی تلفن همراه میکنند و از این طریق به رمزهای بانکی و اطلاعات شخصی قربانیان دسترسی پیدا میکنند.
رییس پلیس فتا گیلان با بیان اینکه اگر این پیامها از سوی یکی از مخاطبان ارسال شود، احتمال دارد دستگاه آن فرد قبلاً هک شده باشد و پیام برای سایر افراد نیز ارسال شده باشد، بنابراین نباید به هیچ لینک یا صفحه ناشناس در این شبکهها اعتماد کرد گفت:در صورت دریافت این نوع پیامها، کاربران باید اینترنت و وایفای دستگاه خود را قطع کرده، گوشی را در حالت پرواز قرار دهند، برنامههای مشکوک را حذف کنند و بهسرعت نسبت به تغییر رمز حسابهای بانکی و برنامههای همراه بانک خود اقدام کنند.
سرهنگ امیر حسین نقی مهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک ، مراتب را از طریق پایگاه رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و همچنین تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.