۹ کیوسک و غرفه در شهر مشهد مستقر شده است که میوه را بر اساس کیفیت و با قیمت میدان بار عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: مراکز عرضه مستقیم میوه به قیمت مصوب میدان بار در مشهد در خیابان پیروزی ۱۴، دستغیب مقابل پاساژ تک. میدان مادر، میدان عدل خمینی، بلوارسجادیه، انتهای بلوار سید رضی، بلوار کامیاب نبش کامیاب ۵۴، خیابان هاشمیه میدان غواص استقرار دارند.

محمد قنبری افزود: با وجود کمبود تولید ناشی از خشکسالی و افزایش هزینه‌های جانبی، عرضه میوه شب یلدا در میادین بار کافی است، اما تفاوت قیمت نهایی مصرف‌کننده در سطح شهر نسبت به قیمت میدان بار بین ۲۰ تا ۳۵ درصد است.

وی افزود: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ،حجم میوه‌های عرضه شده در میادین نیز نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده و روزانه بین چهار تا پنج هزار تن میوه در میادین توزیع می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد در تشریح کیفیت محصولات عرضه شده گفت: حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از بار عرضه شده در میادین درجه یک و درجه دو است و قیمت‌گذاری بر اساس کیفیت و درجه یک و دو انجام می‌شود، تنها حدود پنج درصد از بار عرضه شده ممتاز است.

قنبری با اشاره به وضعیت انار به عنوان یکی از نماد‌های اصلی شب یلدا، بیان کرد: روزانه بین ۲۵۰ تن انار درجه یک و ۲ در بازار توزیع می‌شود و حدود ۱۰ تا ۱۵ تن انار ممتاز نیز عرضه می‌شود.

وی گفت: اگر انار عرضه شده سفید و غیرمعمول باشد، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد.

