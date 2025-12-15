به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مبینی گفت:با تقویت این سامانه عمده بارش‌ها از اواخر فردا تا اوایل هفته آینده بصورت برف خواهد بود.

وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه است.

به گفته وی شدت بارش‌ها از پس فردا تا روز جمعه در استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی به رانندگان توصیه کرد تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و از کوهنوردان و عشایر خواست از صعود به ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.