سخنگوی دولت در نشست شورای اداری قزوین گفت: اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی و آب، توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و زنان از اولویت‌های مهم برای آینده قزوین است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه مهاجرانی با تأکید بر ضرورت ثبت جهانی شخصیت‌های برجسته این استان گفت: برخی کشور‌ها در تلاش برای تصاحب میراث فرهنگی هستند؛ نمونه آن خوشنویسی و شخصیت میرعماد است که باید به نام قزوین و ایران ثبت جهانی شود.

وی با اشاره به ناترازی در حوزه برق، آب و گاز افزود: در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان، فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف ضروری است.

مهاجرانی استان قزوین را در مسیر مواصلاتی کشور دانست و کاهش تصادفات را یکی از راه‌های مؤثر در جوانی جمعیت عنوان کرد.

سخنگوی دولت سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا کمک کند.

وی همچنین از وفاق ایجاد شده توسط استاندار و مدیران استانی قدردانی کرد و خواستار پیگیری موضوع کارخانه سیمان در چارچوب دیپلماسی استانی شد.

مهاجرانی فرونشست زمین را از چالش‌های جدی استان دانست و تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های خاکستری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: مدارس باید با الگوی صرفه‌جویی انرژی ساخته شوند و ذخیره‌سازی انرژی و سازگاری با کم‌آبی به‌عنوان یک ضرورت در اقلیم خشکسالی ایران جدی گرفته شود.

وی محله‌محوری را راهی برای احیای فرهنگ محلات و تقویت ریشه‌های اجتماعی دانست و در حوزه گردشگری اعلام آمادگی کرد تا با دعوت از عکاسان کشوری، قزوین به‌عنوان مقصد گردشگری معرفی شود.

مهاجرانی استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها به‌ویژه در حوزه آب را مورد تأکید رئیس‌جمهور دانست و گفت: در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم تا صنعت آسیب نبیند.

وی در پایان بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت زنان در اداره استان تأکید کرد.