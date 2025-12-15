پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه، از آغاز مرمت و ساماندهی بافت تاریخی و تک بناهای تاریخی ارزشمند در آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس قدیریان با اشاره به ثبت بافت تاریخی ابرکوه در فهرست آثار ملی کشور گفت: اهمیت و ارزش بناهای تاریخی موجود در بافت تاریخی و لزوم حفاظت و نگهداری از این ارزشها، تداوم و استمرار مرمت و ساماندهی مواریث فرهنگی را همچنان در دستور کار میراث فرهنگی شهرستان قرار داده و عمربخشی به آن، از وظایف تعریف شده برای میراث فرهنگی است.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابرکوه افزود: کاهگل بدنه، کاهگل پشتبام، ازاره چینی و آجر فرش کف مهمترین اقدامات مرمتی در تک بناهای تاریخی ابرکوه است.
وی ادامه داد: تاکنون در شهرستان ابرکوه، حدود ۱۸۱ هکتار از بافت تاریخی شهر ابرکوه و تعداد ۱۴۹ اثر اعم از منقول و غیرمنقول و ناملموس و طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که این اقدام، نشان از وجود پتانسیلهای گردشگری ـ فرهنگی و تعدد مواریث فرهنگی و تاریخی فاخر، در ابرکوه است.