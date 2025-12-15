اولین دوره رقابت‌های رباتیک شهر‌های محمدشهر و ماهدشت جام به سوی قله در سالن ۹ دی حوزه ۵۱۳ شهید کاظمی محمدشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، سید مقداد موسوی محصول برگزاری این دوره از رقابت‌ها گفت: رشته رباتیک به صورت پایگاه محور از محلات از شده و لوازم اولیه به صورت رایگان در اختیار افراد علاقه‌مند قرار می‌گیرد.

وی گفت: رقابت‌های رباتیک در هر فصل برگزار خواهد شد و در اولین دوره این رقابت‌ها بیش از ۱۱۰ تیم در سه لیگ ربات عبور از مانع ربات جنگجو و ربات فوتبالیست حضور داشتند و دوره بعدی رقابت‌های رباتیک در فصل زمستان و در ایام مبارک دهه فجر برگزار خواهد شد.