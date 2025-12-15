پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران با تأکید بر نقش فناوری و نظام بازار، اصلاح سازوکارهای موجود و استفاده از ابزارهای تأمین مالی را راهکار اصلی مدیریت و کاهش ناترازی انرژی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمود کریمی در نشست تخصصی «نقش راهبردی فناوری در رفع ناترازی انرژی» بر ضرورت اصلاح سازوکارهای فعلی و بهرهگیری از ظرفیتهای نظام بازار برای مدیریت بهینه انرژی در مسیر رفع ناترازیها تأکید کرد و گفت: در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای سیاستهای بهینهسازی، شدت ناترازی انرژی افزایش خواهد یافت.
معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران با تشریح ظرفیتها و کارکردهای نظام بازار و با اتکا به تجربیات بهدستآمده در حوزههایی همچون گواهی صرفهجویی انرژی و بازار برق سبز، تصریح کرد: مسیر رفع ناترازی انرژی از طریق اصلاح سازوکارهای موجود و بازاریسازی حاملهای انرژی امکانپذیر است؛ بهگونهای که اقتصادی شدن طرحهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی میتواند نقش مؤثری در مدیریت ناترازی ایفا کند.