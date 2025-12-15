به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناسان آموزشی معتقدند افت یادگیری و کاهش تمرکز از مهم‌ترین پیامد‌های استفاده مفرط از تلفن همراه در میان دانش‌آموزان است. دانش‌آموزانی که ساعات طولانی با گوشی‌های هوشمند درگیر هستند، اغلب با خستگی ذهنی و کاهش توان تمرکز در کلاس‌های درس مواجه می‌شوند.

افزایش اضطراب، بی‌قراری و کاهش تعاملات اجتماعی از جمله پیامد‌هایی است که متخصصان نسبت به آن هشدار می‌دهند.

در این میان، خانواده‌ها نقش مهمی در مدیریت استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه دارند، مسئله استفاده بی‌رویه از تلفن همراه، موضوعی چندبعدی است که نیازمند توجه هم‌زمان خانواده‌ها، مدارس و نهاد‌های آموزشی است.