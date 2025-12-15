عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با انتقاد از رویکرد بودجه‌محور در حکمرانی صنعت پتروشیمی گفت: تا زمانی که سیاست‌ها اصلاح نشود، نه صادرات غیرنفتی رشد می‌کند و نه ناترازی خوراک و انرژی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «فریبرز کریمایی»، با اشاره به نقش کلیدی پتروشیمی در صادرات کشور گفت: صنعت پتروشیمی بخش مهمی از بار صادرات نفتی را به دوش می‌کشد، اما مشکلات صادراتی آن بار‌ها مطرح شده ما نیازمند تغییر رویکرد هستیم.

وی با اشاره به تجربه‌های موجود در این صنعت افزود: نگاه بخش حکمرانی در سال‌های گذشته بیشتر بودجه‌محور بوده تا برنامه‌محور. در حالی که اگر قرار است توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید از ابتدا با نگاه برنامه‌ای پیش برویم، نه با تصمیم‌های مقطعی بودجه‌ای.

عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با بیان سهم بالای پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و نزدیک به یک‌چهارم صادرات غیرنفتی کشور مربوط به صنعت پتروشیمی است. اگر قرار است صادرات غیرنفتی رشد کند، بدون اصلاح سیاست‌ها در این صنعت، این هدف محقق نخواهد شد.

وی مجموع صادرات غیرنفتی کشور را حدود ۵۰ میلیارد دلار بیان کرد و گفت: ترکیب صادرات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی مربوط به پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. اگر می‌خواهیم صادرات غیرنفتی افزایش یابد، باید در سایر بخش‌ها نیز زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، نه اینکه فشار اصلی فقط روی صنایع موجود باشد.

عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی تصریح کرد: با یک نگاه صرفاً بودجه‌ای به عوارض شرکت‌ها، عملاً معافیت‌های مالیاتی صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی از بین رفت و این تصمیم‌ها ضربه جدی به بنگاه‌ها وارد کرد.

کریمایی درباره وضعیت تولید در صنعت پتروشیمی گفت: حدود ۲۰ درصد ظرفیت پتروشیمی‌ها معادل ۲۱ میلیون تن خالی است و از تولید موجود تنها بخشی قابل فروش است؛ بخش عمده این محدودیت به کمبود خوراک برمی‌گردد.

وی تأکید کرد: ناترازی خوراک و انرژی، سالانه میلیارد‌ها دلار به تولید ناخالص داخلی کشور آسیب می‌زند، در حالی که بخش قابل توجهی از این مسئله قابل مدیریت است. وقتی درباره تأمین خوراک برای سرمایه‌گذاری داخلی صحبت می‌شود، قیمت آن تفاوتی با خریدار خارجی ندارد؛ این دو نباید با یک نگاه دیده شوند و اساس این رویکرد باید تغییر کند.

عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با مقایسه وضعیت ایران و اروپا در حوزه گاز گفت: اروپا بیش از ۷۰ درصد گاز خود را وارد می‌کند و طبیعی است که هزینه بالایی بپردازد، اما ما که تولیدکننده هستیم، به‌جای تشویق، تنبیه می‌شویم و گاز را با قیمت‌های بالا در اختیار صنایع قرار می‌دهیم.

کریمایی با اشاره به چالش‌های صادراتی افزود: تحریم‌ها، مشکلات بازگشت ارز و تعهدات بدون پشتوانه مالی، باعث شده مزیت‌های صنعت پتروشیمی به‌درستی بالفعل نشود. وقتی از مزیت صحبت می‌کنیم، مکانیزم اجرا و سیاست‌گذاری درست، مهم‌تر از شعار است.