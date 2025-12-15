پخش زنده
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور و احتمال خسارات گسترده با وقوع دو سامانه به مناطق ساحلی شمالی و جنوبی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این سامانهها از شنبه ۲۲ آذر تا پنجشنبه ۲۷ آذر با وزش باد شدید (تا ۳۴ نات) و ارتفاع موج بیش از ۲.۴ متر، سواحل شمالی (دریای خزر) و جنوبی (خلیج فارس و دریای عمان) را در معرض خطر قرار داده و موجب اختلال در فعالیتهای دریایی، صیادی و احتمال آسیب به زیرساختهای پرورش ماهی شدهاند.
جزئیات فنی و زمانبندی مخاطرات
۱. سامانه دریای خزر (سواحل شمالی): این سامانه از اوایل یکشنبه ۲۳ آذر فعال شده و تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذر ادامه دارد.
بیشینه سرعت باد: در محدوده ۲۶ تا ۳۴ نات.
ارتفاع موج: ۱.۸ تا ۲.۴ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲.۴ متر در مناطق دور از ساحل.
استانهای درگیر: گیلان، مازندران و گلستان.
۲. سامانه خلیج فارس و دریای عمان (سواحل جنوبی):
فعالیت این سامانه از بعد از ظهر شنبه ۲۲ آذر آغاز شده و تا چهارشنبه ۲۶ آذر ادامه مییابد و شامل افزایش سرعت باد، ارتفاع موج و بارش خواهد بود.
توزیع زمانی در استانها:
شنبه ۲۲ آذر: هرمزگان، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز، غرب دریای عمان.
یکشنبه ۲۳ آذر: هرمزگان، نواحی مرکزی و جنوبی بوشهر.
دوشنبه ۲۴ آذر: خوزستان، بوشهر و هرمزگان.
سهشنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آذر): بوشهر و هرمزگان.
خسارات مورد انتظار و توصیههای پیشگیرانه
مخاطرات پیشبینی شده شامل غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی، و اختلال شدید در تردد قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمهسنگین و حتی کشتیهای تجاری است.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، استانهای متأثر موظف شدهاند با اطلاعرسانی به موقع و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، تمهیدات لازم برای اقدامات پیشگیرانه و آمادگی کامل را به عمل آورند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.