دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور و احتمال خسارات گسترده با وقوع دو سامانه به مناطق ساحلی شمالی و جنوبی کشور خبر داد.

هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در سواحل شمالی و جنوبی کشور

هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در سواحل شمالی و جنوبی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این سامانه‌ها از شنبه ۲۲ آذر تا پنج‌شنبه ۲۷ آذر با وزش باد شدید (تا ۳۴ نات) و ارتفاع موج بیش از ۲.۴ متر، سواحل شمالی (دریای خزر) و جنوبی (خلیج فارس و دریای عمان) را در معرض خطر قرار داده و موجب اختلال در فعالیت‌های دریایی، صیادی و احتمال آسیب به زیرساخت‌های پرورش ماهی شده‌اند.

جزئیات فنی و زمان‌بندی مخاطرات

۱. سامانه دریای خزر (سواحل شمالی): این سامانه از اوایل یکشنبه ۲۳ آذر فعال شده و تا صبح پنج‌شنبه ۲۷ آذر ادامه دارد.

بیشینه سرعت باد: در محدوده ۲۶ تا ۳۴ نات.

ارتفاع موج: ۱.۸ تا ۲.۴ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲.۴ متر در مناطق دور از ساحل.

استان‌های درگیر: گیلان، مازندران و گلستان.

۲. سامانه خلیج فارس و دریای عمان (سواحل جنوبی):

فعالیت این سامانه از بعد از ظهر شنبه ۲۲ آذر آغاز شده و تا چهارشنبه ۲۶ آذر ادامه می‌یابد و شامل افزایش سرعت باد، ارتفاع موج و بارش خواهد بود.

توزیع زمانی در استان‌ها:

شنبه ۲۲ آذر: هرمزگان، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز، غرب دریای عمان.

یکشنبه ۲۳ آذر: هرمزگان، نواحی مرکزی و جنوبی بوشهر.

دوشنبه ۲۴ آذر: خوزستان، بوشهر و هرمزگان.

سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آذر): بوشهر و هرمزگان.

خسارات مورد انتظار و توصیه‌های پیشگیرانه

مخاطرات پیش‌بینی شده شامل غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، و اختلال شدید در تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین و حتی کشتی‌های تجاری است.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، استان‌های متأثر موظف شده‌اند با اطلاع‌رسانی به موقع و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، تمهیدات لازم برای اقدامات پیشگیرانه و آمادگی کامل را به عمل آورند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.