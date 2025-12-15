به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های هندبال فولاد مبارکه سپاهان و پرواز هوانیروز تهران در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۶ در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان برگزار می‌شود.

دو تیم آخرین بار در سی و ششمین دوره لیگ برتر هندبال به مصاف هم رفتند که هر دو دیدار با برتری طلایی‌پوشان خاتمه یافت.

سپاهان در دیدار رفت با حساب ۲۷ بر ۲۴ از سد پرواز گذشت و دیدار برگشت نیز با نتیجه ۳۴ بر ۲۱ به سود شاگردان شهداد مرتجی به پایان رسید.