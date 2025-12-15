پخش زنده
رئیسجمهور ترکیه گفت: کشورش از مواضع خود در مورد غزه عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، رجب طیب اردوغان در گفتوگو با دانشجویان در استانبول با اشاره به دیداری که در نیویورک در حاشیۀ نشست سران در سازمان ملل با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا داشت، گفت: پیام خود را در مورد غزه به وی اعلام کردم و او نیز از این پیام تحت تاثیر بسیار قرار گرفت.
اردوغان با تأکید بر ادامه این رویکرد افزود: در دوره پیش رو با عزم راسخ به مسیر خود در حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهیم داد.
وی تأکید کرد: هیچ عقبنشینیای در کار نخواهد بود و اگر عقبنشینی کنیم، باید در برابر خدا و در برابر غزه پاسخگو باشیم.
اردوغان با اشاره به سخنرانی خود در مجمععمومی سازمان ملل متحد گفت: هیئتهای اسرائیلی پشت میزهایی روبهروی من نشسته بودند و آن سخنرانی را در حالی ایراد کردم که مستقیم در چشمانشان نگاه میکردم، ما از هیچ چیز نمیترسیم.
اردوغان سپس با اشاره با اینکه آنکارا میزبان نشست سران ناتو خواهد بود، افزود: پیشتر این نشست را در استانبول میزبانی کرده بودیم و اکنون نیز آن را در آنکارا برگزار خواهیم کرد.