به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز ساسیت گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در این جلسه وضعیت تشکیل کمیسیون‌ها و میزان پیشرفت وظایف آن‌ها بررسی شد، اگرچه جلسات متعددی برگزار شده اما انتظار می‌رود تمرکز بیشتری بر اقدامات اجرایی و عملیاتی وجود داشته باشد.

ملک‌زاده افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه میان‌وعده غذایی دانش‌آموزان بود که تأکید ما بر جایگزینی میان‌وعده‌های سالم و باکیفیت به‌جای مواد غذایی کم‌ارزش عرضه‌شده در بوفه مدارس یا مغازه‌های اطراف مدارس است.

وی اضافه کرد: در این راستا آموزش‌وپرورش، معاونت بهداشتی و مرکز سیاست‌گذاری سلامت پیگیر تدوین و ارائه راهنمای تغذیه سالم برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواهند بود.

رئیس مرکز سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی همچنین به مسئله سگ‌های ولگرد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه متولی این موضوع شهرداری است انتظار می‌رود با جدیت بیشتری و از طریق پیمانکار مربوطه اقدام شود تا شاهد حضور سگ‌های بدون صاحب در سطح شهر نباشیم چرا که این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای کودکان و بانوان خطرآفرین باشد.

رئیس مرکز سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر احیای فرهنگ غذایی سنتی افزود: بخشی از فرهنگ غذایی سالم و ارزشمند ما در حال فراموشی است و متأسفانه گرایش به غذاهای آماده و فست‌فود افزایش یافته و استفاده از غذاهای سنتی با رعایت اصول طبخ سالم کاهش مصرف چربی‌ها و شیرینی‌جات از اولویت‌های برنامه‌های ارتقای سلامت است.

ملک زاده افزود: حتی مواد غذایی مفیدی مانند عسل نیز در صورت مصرف بیش از حد می‌توانند منجر به مشکلاتی نظیر افزایش چربی خون و کبد چرب شوند و نباید مصرف روزانه و بی‌رویه آن‌ها تبلیغ شود.

وی به کمبود فعالیت فیزیکی مردم در شهر اشاره کرد و گفت: کاهش تحرک بدنی یکی از مشکلات جدی جامعه شهری است و توصیه علمی انجام حداقل پنج روز در هفته و روزانه یک تا یک‌ونیم ساعت فعالیت فیزیکی است.

ملک زاده بیان داشت: متأسفانه زیرساخت‌های مناسب برای تحرک و ورزش مردم در شهر به‌ویژه برای بانوان کافی نیست.

وی افزود: لازم است مسیرهای مناسب پیاده‌روی در بلوارها، پارک‌ها و فضاهای شهری ساماندهی و تجهیزات ورزشی نصب شود تا به‌خصوص بانوان خانه‌دار بتوانند از امکانات حداقلی برای کنترل وزن و پیشگیری از بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی‌عروقی و کبد چرب بهره‌مند شوند.