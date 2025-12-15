به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بر اساس هشدار اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان و با توجه به پیش‌بینی وضعیت نامساعد جوی، وزش باد‌های شرقی، افزایش بارندگی و ارتفاع موج و نامساعد شدن شرایط دریا، محدودیت‌های دریانوردی برای فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر اعمال می‌شود.

تردد شناور‌ها از بندر چارک و کیش تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

با توجه به متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران درخواست می‌شود از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری کنند و برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

ساکنان و گردشگران می‌توانند برای آگاهی از مسیر‌های مجاز دریایی با شماره ۵۰۰۰۴۰۱۹۸۳۴۹۲ و دریافت آخرین اطلاعات وضعیت جوی و تردد شناور‌ها با شماره تلفن‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ کیش تماس بگیرند.