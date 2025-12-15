پخش زنده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای رایزنی با مقامهای ارشد دولت جمهوری بلاروس به این کشور سفر کرده است، با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در این دیدار ضمن بررسی روابط دوجانبه، در مورد تحولات بینالمللی تبادل نظر کردند.
طرفین در این دیدار با ابراز خشنودی از روند رو به پیشرفت روابط دو کشور در عرصههای گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت و صنعت، بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاریهای فیمابین دو کشور تأکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر رئیس جمهور پزشکیان به مینسک در مرداد ماه سال جاری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای تفاهمها و توافقهای صورت گرفته بین دو رئیس جمهور را دنبال میکند.
وزیر امور خارجه بلاروس نیز با اشاره به استحکام روابط بلاروس و ایران، بر جدیت این کشور برای تقویت مناسبات دو کشور در عرصههای مختلف دوجانبه و چندجانبه تأکید کرد.
طرفین در این دیدار در مورد راههای همافزایی و همکاری در سطح سازمانهای بینالمللی از جمله در سطح سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و ترتیبات چندجانبه بهویژه بریکس و شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز جنبش عدم تعهد با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبهگرایی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در پایان این دیدار سه سند همکاری بین دو کشور به امضای وزرای امور خارجه ایران و بلاروس رسید.