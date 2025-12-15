به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، آنفلوانزا، شایع‌ترین بیماری ویروسی فصل سردسال است که با علایمی مانند تب، بی‌حالی، درد عضلانی و گاهی علائم گوارشی همراه است. بیماری که این روز‌ها شیوع پیدا کرده و خیلی‌ها را مبتلا و راهی درمانگاه‌ها کرده است. کودکان، سالمندان، افراد دارای بیماری‌های ریوی، قلبی وکبدی، بیماران شیمی‌درمانی و بانوان باردار بیش از دیگران در معرض ابتلا به آنفلوانزا قرار دارند.

برای قطع زنجیره انتقال، رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.