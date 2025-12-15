پخش زنده
با شیوع آنفلوانزا درمانگاههای مهاباد شلوغتر از همیشه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، آنفلوانزا، شایعترین بیماری ویروسی فصل سردسال است که با علایمی مانند تب، بیحالی، درد عضلانی و گاهی علائم گوارشی همراه است. بیماری که این روزها شیوع پیدا کرده و خیلیها را مبتلا و راهی درمانگاهها کرده است. کودکان، سالمندان، افراد دارای بیماریهای ریوی، قلبی وکبدی، بیماران شیمیدرمانی و بانوان باردار بیش از دیگران در معرض ابتلا به آنفلوانزا قرار دارند.
برای قطع زنجیره انتقال، رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.