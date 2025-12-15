پخش زنده
امروز: -
هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «از پرسش تا پژوهش؛ از پژوهش تا پیشرفت» از ۲۴ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در مجتمع فرهنگیهنری پردیسان کانون در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین گشایش جشنواره روز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۵ تا ۱۶ با حضور کارشناسان آموزش و پژوهش کانون سراسر کشور برگزار میشود. همچنین نشست پژوهشی با حضور همین کارشناسان، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ همین روز برگزار خواهد شد.
در روز سهشنبه ۲۵ آذر، اردوی تخصصی مبتنی بر مطالعات میدانی و پژوهشهای کاربردی کودک و نوجوان از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار میشود. نشست «عرفان و کودکی» با حضور محسن ربانی، پژوهشگر، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ و نشست کارشناسان با حضور فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ در برنامه این روز قرار دارد.
روز چهارشنبه ۲۶ آذر، نشست «کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش» و کارگاه تخصصی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران با حضور کودکان و نوجوانان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ برگزار میشود. همچنین کارگاه تخصصی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران ویژه کارشناسان آموزش و پژوهش کانون از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ و نشست کارشناسان با مدیرکل آموزش و پژوهش کانون از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ برگزار خواهد شد.
آیین پایانی و معرفی برگزیدگان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار میشود و در این مراسم از برگزیدگان دومین رویداد ایدهپردازی «ثامر» نیز قدردانی خواهد شد.