به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین گشایش جشنواره روز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۵ تا ۱۶ با حضور کارشناسان آموزش و پژوهش کانون سراسر کشور برگزار می‌شود. همچنین نشست پژوهشی با حضور همین کارشناسان، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ همین روز برگزار خواهد شد.

در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر، اردوی تخصصی مبتنی بر مطالعات میدانی و پژوهش‌های کاربردی کودک و نوجوان از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می‌شود. نشست «عرفان و کودکی» با حضور محسن ربانی، پژوهشگر، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ و نشست کارشناسان با حضور فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ در برنامه این روز قرار دارد.

روز چهارشنبه ۲۶ آذر، نشست «کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش» و کارگاه تخصصی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران با حضور کودکان و نوجوانان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود. هم‌چنین کارگاه تخصصی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران ویژه کارشناسان آموزش و پژوهش کانون از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ و نشست کارشناسان با مدیرکل آموزش و پژوهش کانون از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ برگزار خواهد شد.

آیین پایانی و معرفی برگزیدگان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و در این مراسم از برگزیدگان دومین رویداد ایده‌پردازی «ثامر» نیز قدردانی خواهد شد.