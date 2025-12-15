پخش زنده
آبفای استان اصفهان طرح بومیسازی فناوری پیشرفته بازسازی شبکه فاضلاب بدون حفاری موسوم به CIPP را در بیستوششمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این فناوری برای نخستین بار در ایران بومیسازی شده و امکان بازسازی و تقویت شبکههای فاضلاب فرسوده را بدون هیچگونه حفاری فراهم میکند.
مجری طرحهای خاص شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، در تشریح این دستاورد اظهار کرد: فناوری پیشرفته بازسازی شبکه فاضلاب بدون حفاری CIPP (Cured-In-Place Pipe) با تکیه بر دانش داخلی و با همکاری یک شرکت دانشبنیان اجرا شده و هدف اصلی آن، ارتقای کیفیت و عمر زیرساختهای فاضلاب بدون اختلال در فضای شهری و با حداقل هزینه برای شهروندان است.
محمد رضا جواهری در توصیف عملکرد فناوری CIPP گفت: لوله انعطافپذیر پارچهای آغشته به رزین خاص، از طریق منهولهای موجود وارد لوله فرسوده میشود، سپس با فشار هوا منبسط شده و سطح داخلی لوله قدیمی را پوشش میدهد.
وی افزود: در مرحله نهایی، رزین با بخار آب یا اشعه فرابنفش (UV) پخته شده و لولهای یکپارچه، مقاوم و بادوام در داخل لوله قدیمی ایجاد میکند.
مجری طرحهای خاص شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: این فناوری در انواع لولههای بتونی، آزبست، پلیاتیلن و فلزی و حتی در خطوط پیچیده با انحنای زیاد نیز قابل اجراست.
وی به مزایای کلیدی فناوری CIPP در اصفهان پرداخت و گفت: حذف کامل حفاری و تخریب معابر شهری، مقاومت بالا در برابر مواد خورنده فاضلاب، رعایت استانداردهای بینالمللی، سرعت اجرا و افزایش میزان جریان فاضلاب به دلیل کاهش اصطکاک داخلی از جمله مزایای این فناوری است.
بیستوششمین نمایشگاه ملی پژوهش، فناوری و فنبازار تا فردا سهشنبه ۲۵ آذرماه، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران دایر است.