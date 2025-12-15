پخش زنده
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: با توجه به برگزاری پیشفروش سکه فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه، حراج سکه در روز چهارشنبه این هفته برگزار نمیشود؛ اما این وقفه موقتی است و از هفتههای آینده، حراج سکه طبق روال قبلی و بهصورت هفتگی در روزهای چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
در پیشفروش فردا، امکان ثبت سفارش از ساعت ۸ تا ۱۶ فراهم شده و این پیشفروش به روش حراج برگزار میشود.
از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰۰ هزار قطعه سکه از طریق حراج و حدود ۵۸۰ هزار قطعه نیز در قالب جلسات پیشفروش عرضه شده است. سکههای عرضهشده در حراج، همان زمان به خریداران واگذار شده و سکههای پیشفروشی نیز در سررسیدهای تعیینشده تحویل میشود.
۴۶۰ هزار قطعه سکه مربوط به پیشفروشهای شهریورماه، در تاریخ ۳۰ آذرماه به خریداران تحویل داده خواهد شد.
بهترین روش برای تأمین سکه، استفاده از حراجها و پیشفروشهای مرکز مبادله است. نخست به این دلیل که سکهها مستقیماً توسط بانک مرکزی ضرب شده و از نظر عیار و اصالت کاملاً قابل اطمینان هستند؛ دوم اینکه این سکهها بدون حباب به فروش میرسند، در حالی که قیمت سکه در بازار آزاد همراه با حباب است.