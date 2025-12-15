پخش زنده
امروز: -
رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در نشست معارفه پزشکان متخصص از توجه وزارت بهداشت در تامین ۱۸پزشک متخصص برای دانشگاه علوم پزشکی دزفول قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسروپناه هدف از پیگیری تامین پزشکان متخصص را ارتقای کمی و کیفی سطح درمان ذکر کرد.
در این نشست دکتر ابیض معاون درمان، دکتر محبی معاون بهداشت، دکتر شفیعی رییس بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) و جمعی از مدیران برخی اهداف دانشگاه را در حوزه بهداشت، درمان و آموزش تشریح کردند.
جراح، قلب، گوش حلق و بینی، مغز و اعصاب، عفونی، کودکان، زنان، رادیوانکولوژی، رادیولوژی، پزشکی هستهای، روانپزشک، مغزواعصاب، جراحی کلیه و مجاری اداری، آسیب شناس از تخصصهای این گروه از متخصصان است.