به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر کشور با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان مازندران وارد ساری شد. قرار است جلسه مدیریت پسماند استان‌های مازندران و گلستان به ریاست اسکندر مومنی وزیر کشور برگزار شود.

مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دکتر مومنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

اسکندر مومنی وزیر کشور قرار است در نشستی با موضوع مدیریت پسماند و نهاده های دامی در استانداری مازندران شرکت کند.