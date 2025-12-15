پخش زنده
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور اعلام کرد: از میان ۵۶ فرودگاه تحت مالکیت این شرکت، تنها یک فرودگاه سودده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور در نشست تخصصی حملونقل و لجستیک گفت: مأموریت اصلی این شرکت، کنترل و مدیریت تمامی پروازهای کشور است.
وی افزود: از ۵۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت، تنها یک فرودگاه سودده بوده و بقیه با زیان عملیاتی فعالیت میکنند.
بهگفته امیرانی، درآمد سال گذشته شرکت حدود ۱۵.۵ همت بود که بیش از ۷۳ درصد آن از محل پروازهای عبوری تأمین شدهاست و باقی درآمد از خدمات ناوبری هوایی حاصل شد.
او تأکید کرد حتی فرودگاههایی که سالانه تا یک میلیون مسافر دارند نیز سودده نیستند و اقتصادی کردن آنها دشوار است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با اشاره به برنامههای بهبود وضعیت اقتصادی فرودگاهها گفت: برای کاهش زیان، قرار است به شهرکهای صنعتی متصل شویم تا ظرفیت لجستیکی فرودگاهها فعالتر شود.
وی همچنین افزود: مدیریت بهرهبرداری فرودگاهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و فرودگاههای بدون متقاضی از طریق مناقصه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.
امیرانی در بخش دیگری از سخنان خود، از انعقاد قرارداد «سیستم اتوماسیون مرکز کنترل» خبر داد که تا شش ماه آینده نهایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: نوسازی تجهیزات کمکناوبری از جمله سامانه ILS در برنامه قرار دارد، هرچند تأمین این تجهیزات بهدلیل تحریمها دشوار است اما مسیر خرید آنها هموار شده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها درباره طرح توسعه فرودگاه مهرآباد نیز گفت: «۹۰ هکتار از اراضی مهرآباد در اختیار نیروی هوایی و ۹ هکتار زیر نظر گمرک است. قرار است زمینهای گمرک پس از تخلیه به شرکت فرودگاهها واگذار شود؛ اما هنوز روند انتقال کامل نشده است.»
وی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر پروازهای عبوری افزود: در این مدت کاهش درآمد مشاهده شد، اما پس از دو ماه شرایط به حالت عادی بازگشت؛ هرچند در مقایسه با سال گذشته همچنان کاهش نسبی درآمد داریم.
امیرانی حجم بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت فرودگاهها را حدود ۷ همت عنوان کرد و گفت: «ایرانایر و آسمان بیشترین بدهی را دارند و در نتیجه، امکانات آنها کاهش یافته است.»
او تأکید کرد: هیچ فرودگاه جدیدی در کشور تأسیس نخواهد شد و برای فرودگاههای کوچک با پروازهای محدود، مدیریت هزینهها در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل افزود: «در هر بلیت هواپیما تنها ۷ هزار تومان سهم شرکت فرودگاههاست و این رقم از سال ۹۴ اصلاح نشده است. لایحه افزایش تعرفه در هر بلیت ارائه شده و پس از موافقت، این عدد بالا خواهد رفت.»
امیرانی همچنین گفت کمیته فضای کشور بهعلت شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر، روند کاهش مناطق ممنوعه هوایی را متوقف کرده است. اکنون حدود ۵۰ درصد فضای کشور در محدوده مناطق ممنوعه قرار دارد که به علل امنیتی کنترل میشود.