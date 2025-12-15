پخش زنده
امروز: -
محمود نعمتی نماینده کاراته قم با کسب مدال نقره نایب قهرمان مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمود نعمتی نماینده کاراته قم در وزن بعلاوه ۸۴ کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، با غلبه بر همه حریفان راهی دیدار فینال شد ولی در دیدار پایانی برابر مهدی خدابخشی از کرمانشاه تن به شکست داد و به عنوان نایب قهرمانی این وزن بسنده کرد.
پیش از این مرتضی نعمتی برادر بزرگتر محمود نعمتی در پیکارهای وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته قهرمانی کشور موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره شده بود.