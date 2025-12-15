نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی المصطفی در پاکستان
نمایشگاهی با محوریت دستاوردهای علمی، پژوهشی و فرهنگی، با حضور اساتید، پژوهشگران و طلاب حوزه های علمیه، از سوی دانشگاه المصطفی پاکستان در اسلامآباد برپا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم
ا از اسلام آباد این نمایشگاه که همزمان با جشنواره علمی حوزهای برگزار شده، به مدت سه روز میزبان علاقهمندان علم و پژوهش از حوزه های علمیه مختلف بود.
این رویداد علمی با هدف معرفی توانمندیها و دستاوردهای پژوهشی، ایجاد تعامل میان پژوهشگران و تقویت فضای علمی برگزار شده و بخشهای مختلفی از جمله غرفههای پژوهشی، نشستهای تخصصی و برنامههای جانبی را در بر داشت.
در این نمایشگاه، غرفههای متعددی از سوی مراکز علمی و پژوهشی برپا شده بود که هر یک بخشی از فعالیتها و دستاوردهای علمی خود را به نمایش گذاشتند.
حضور گسترده بازدیدکنندگان، از طلاب و دانشجویان گرفته تا پژوهشگران، فضای نمایشگاه را پویا و زنده تر کرده بود.