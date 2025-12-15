پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور گفت :شهرداران نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و سهولت در زندگی مردم دارند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ وزیر کشور در همایش شهرداران مراکز استان های کشور با تاکید بر نقش شهرداران در رضایت مندی مردم گفت : شهرداران نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و سهولت در زندگی مردم دارند .
وی افزود:در این بین شهرداران این ۳۱ شهر مراکز استان ها نقش بیشتری دارند زیرا آنان الگوی شهرداران مراکز استان هستند بنابراین رفتارها و برنامهها و تلاشهای آنها علاوه بر شهر خودشان الگوی شهرهای کوچکتر استان هاست.
وی با اشاره به روز حمل و نقل گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین نیازهای مردم موضوع جابجایی است وما باید توجه کنیم امروز با توجه به توسعه شهرها و پیچیدگیها جابجایی شهروندان به توسعه حمل و نقل عمومی نیاز است.
مومنی افزود : ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی مسافر در کشور توسط سیستم حمل و نقل عمومی صورت میگیرد که بر اساس هدفگذاری آرمانگرایانه باید به ۷۰ درصد برسد یعنی یک شهروند با ۳۰۰ متر پیاده روی باید بتواند به حمل و نقل عمومی ایمن ارزان و راحت دست یابد که این یکی از شاخصهای پیشرفت و توسعه هر کشور و شهری است و همه باید تلاش کنیم به آن برسیم.
وزیری کشور افزود :در کشور به ۱۸ هزار اتوبوس جدید نیاز داریم که باید وارد و خریداری شود و نیمی دیگر از داخل تامین شود. و در گام نخست با موافقت رئیس جمهور خرید ۲ هزار دستگاه تصویب شد که حدود ۸۰ درصد از بخشهای مختلف ماند تهاتر دولت تامین کنند که ما این۲ هزار دستگاه را امسال یا اوایل سال آینده تامین می کنیم ، البته این دو هزار دستگاه کافی نیست ولی گام بزرگی است.
وی گفت :از ۹۴۳ کیلومتر خطوط مترو مصوب شده تاکنون ۴۳۰ کیلومتر با ۲۶۷ ایستگاه به بهره برداری رسیده و ۲۷۰ کیلومتر در دست اقدام است. امسال با وجود کمبود شدید اعتبار ۳۰۳ میلیون دلار با پیگیریهای مستمر وزارت کشور و دستور مستقیم رئیس جمهور برای تامین ۱۷۷۰ واگن مترو تامین اعتبار شد که امیدواریم امسال حداقل دو رام برای تهران و کرج و در ادامه سالهای بعد در بقیه شهرها مثل مشهد و اصفهان و تبریز به نتیجه برسد و این ۱۷۷۰ واگن ان شاءلله تاثیر خوبی خواهد داشت..
مومنی گفت:این ۳۰۲ میلیون دلار که سهم دولت بود در مجموع با آوردههایی که به آن اضافه میشود به ۲ ممیز ۳ میلیارد دلار می رسد که با ۱۷۷۰ واگن نقش بسزایی در حوزه حمل و نقل عمومی و همچنین کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
وی برقی سازی و نوسازی ناوگان اتوبوس شهری و تاکسی شهری را اولویت کلانشهرها دانست و افزود : در سال ۱۴۰۴ دولت مجموعا ۵۶ همت اوراق مالی به مجموعه شهرداریها اختصاص داد که ۷۸ درصد آن مربوط به حوزه حمل و نقل است که ان شاءالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
مومنی با اشاره به تصویب کلیات بودجه سال آینده در دولت گفت: میزان سهم کمک سازمان شهرداریها به شهرداریها برای ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرد که در آن افزایش ۶ هزار تاکسی برقی پیش بینی شده که ۸۰ درصد آن را دولت تامین میکند و امیدوارم که ما با این منابعی که اختصاص داده شد گام محکمی درتوسعه حمل و نقل عمومی برداریم البته نمیگویم که این گام اول همه مشکلات را حل میکند ولی گام مهمی است.
وزیر کشور موضوع انضباط و ایمنی درآمد و شد را مهم دانست که عموما بی توجهی به آن باعث افزایش تصادفات شده است.
وی لازمه توجه انضباط و ایمنی درآمد و شد را توسعه حمل و نقل عمومی بستگی و هماهنگی بین بعضی طرح هاو افزود : ما با استفاده از خودرو های پر ظرفیت ، مناطق کمتر آلوده و سامانههای هوشمند حمل و نقل با هماهنگی بین بخشی تصادفات را کاهش دهیم و ایمنی را افزایش دهیم.
وزیر کشور افزود :قبول داریم که همه کار ها را شهرداریها به تنهایی نمیتوانند انجام دهند و همه نقش دارند.
وی میانگین عمر مدیریتی شهرداران کشور را زیر ۲ سال اعلام کرد و افزود : این مدت قابل قبول نیست و مقرر شد که یک ثبات مدیریتی ایجاد شود .
مومنی ناترازی در حوزه انرژی را از موضوعات مهم کشور دانست و افزود: در حوزه انرژی تلاش میکنیم که مدیریت انرژی را مدیریت کنیم زیرا یکی از موضوعاتی که وجود دارد و ما آبان سال گذشته خاموشی داشتیم اما امسال با تمهیدات پیش بینی شده گسترش انرژیهای غیر فسیلی و انرژیهای خورشیدی و تامین ذخایر سوختی شرایط ما نسبت به سال قبل بهتر است و الان یک ماه و نیم جلوتر هستیم، اما باید همکه دست به دست هم بدهیم.
وی با اشاره به مشکلات طرح شده از شوی شهرداران گفت :مشکلاتی که شهرداران گفتند و راه حلهای آن دسته بندی و تصویب و ابلاغ شود و تا دست کم چندمشکل برطرف شود و حتی قانونی اگر نیاز به اصلاح دارد مطرح شود تا نسبت به نشست قبلی معلوم شود چند قدم به جلو رفتیم .
اسکندر مومنی افزود : در کنار این مشکلات مشکل شهرداران استان میزبان یعنی گلستان هم باید مطرح و رفع شود .