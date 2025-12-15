تیم ملی فوتبال امید ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه یک مینی‌کمپ سه‌روزه را به میزبانی شهر اراک برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در جریان این اردو، شاگردان امیدرضا روانخواه یک دیدار دوستانه مقابل تیم آلومینیوم اراک خواهند داشت.

بر اساس اعلام کادر فنی، ۲۶ بازیکن به این اردو دعوت شده‌اند. همچنین برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی امید از ۷ دی‌ماه با اردویی در دبی ادامه می‌یابد و این تیم ۱۱ دی‌ماه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت