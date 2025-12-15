برنامه‌های «قرارگاه»، با موضوع هیئت به عنوان کانون مقاومت، «تهران ۲۰»، با بررسی وضعیت درمان اعتیاد و قیمت گوشت در آستانه شب یلدا و «نمای نزدیک»، با محوریت نقد قصه در ادبیات داستانی و هنر‌های نمایشی. از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «قرارگاه»، با موضوع هیئت، کانون مقاومت، امشب ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

در این برنامه حجت الاسلام والمسلمین، یاسر رضایی، معاون راهبردی جامعه ایمانی مشعر و مجید دائی دائی، رئیس اندیشه هیئت میهمانان برنامه هستند و درخصوص موضوع برنامه گفتگو می کنند.

بررسی فعالیت عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیت‌های متنوع و متکثر شبکه‌های مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین این ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور از مهم‌ترین اهداف تولید و پخش مجله تصویری «قرارگاه» است.

«تحولات درمان و مدیریت مصرف مواد مخدر» و «وضعیت قیمت گوشت در آستانه شب یلدا»، دو موضوع گفت‌و‌گوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در بخش نخست برنامه، «سلیمان عباسی»، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، به بررسی تحولات حوزه درمان و مدیریت مصرف مواد مخدر می‌پردازد.

در بخش دوم برنامه نیز، «منصور پوریان»، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور، در گفت‌وگویی تلفنی، وضعیت قیمت گوشت در بازار را در آستانه شب یلدا تشریح خواهد کرد.

برنامه تلویزیونی «نمای نزدیک»، با محوریت نقد قصه در ادبیات داستانی و هنر‌های نمایشی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.

این برنامه تلویزیونی به بررسی و نقد قصه در ادبیات داستانی و هنر‌های نمایشی می‌پردازد.

در این برنامه، موضوعات مرتبط با روایت، ساختار داستان و تأثیر قصه‌پردازی در قالب‌های مختلف هنری مورد تحلیل و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد.

«نمای نزدیک»، طبق جدول پخش، دوشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۴:۰۰ و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰، ­از شبکه افق­ پخش می‌شود.