استاندار خوزستان گفت: «تالار صدای مردم» در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به پاسخگو بودن مسئولان و سیاست رییس‌جمهور مبنی بر ایجاد فضای امن و مسالمت‌آمیز برای برپایی تجمعات صنفی برای اولین بار در کشور این اقدام صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد رضا موالی‌زاده بیان کرد: این تالار در راستای برگزاری تجمعات مردمی برای نخستین بار در کشور با هدف ایجاد فضای امن و حمایتی برای طرح و انعکاس گلایه‌ها و مطالبات مردمی و صنفی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این تالار با هدف ساماندهی تجمعات صنفی برای نخستین بار در کشور فعال شده و از امروز تالار صدای مردم به روی تجمعات صنفی گشوده شد تا بستری امن و قانونی برای طرح مطالبات اصناف و گروه‌های مختلف فراهم آورد.

تالار صدای مردم از این پس به روی تجمعات صنفی گشوده است تا زمینه‌ای قانونی، شفاف و امن برای بیان مطالبات فراهم شود.