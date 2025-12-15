سومین مانور سراسری پایش و کنترل واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی برگزار شد و تیم‌های مشترک نظارتی از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و شرکت‌های تولید و بازرگانی سم و کود سطح شهر بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در حاشیه این رزمایش گفت: این مانور با هدف صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و مقابله با عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز در سطح استان در روز‌های ۲۴ و ۲۵ آذرماه سال جاری اجرا می‌شود.

نفیسه طوسی افزود: در این بازدیدها، مواردی همچون داشتن پروانه فعالیت، ثبت در سامانه مانیتورینگ آفت‌کش‌ها، حضور مسئولان فنی در فروشگاه‌ها و کنترل عرضه آفت‌کش‌های قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و ممنوعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: در قالب این رزمایش، اکیپ هاب نظارتی با همکاری دستگاه‌های مرتبط شامل اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن، از ۸۶۷ داروخانه گیاه‌پزشکی فعال در سطح ۱۹ شهرستان استان بازدید خواهند کرد.

طوسی ادامه داد: در این مانور علاوه بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، از شرکت‌های تولیدکننده و بازرگانی سم و کود نیز بازدید شد تا شبکه تولید و توزیع آفت‌کش‌های کشاورزی ساماندهی و نظارت‌ها تشدید شود.

این مانور بخشی از برنامه ملی برای کنترل دقیق بازار نهاده‌های کشاورزی است که با هدف حفظ سلامت عمومی جامعه، جلوگیری از ورود آفت‌کش‌های قاچاق و تقلبی به چرخه مصرف و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان قانون‌مدار در سراسر کشور اجرا می‌شود.