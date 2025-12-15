پخش زنده
امروز: -
جانشین شورای هماهنگی شرکتهای بیمهای استان از فعالیت ۲۲ شرکت بیمهای خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱.۷ همت خسارت به زیاندیدگان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسفندیاری اظهار کرد: شرکتهای بیمهای استان در همین مدت، موفق به جذب بیش از ۲.۳ همت حق بیمه شدهاند که نشاندهنده رشد و نقش مؤثر صنعت بیمه در جبران خسارات و حمایت از شهروندان است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی انجامشده برای افزایش ضریب نفوذ بیمه افزود: برگزاری جشنها در مدارس، دانشگاهها و کلاسهای آموزشی و تولید و پخش کلیپهای تبلیغاتی؛ از جمله برنامههای اجرا شده؛ به منظور آشنایی بیشتر مردم با خدمات بیمهای است.