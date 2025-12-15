به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان بوکان اظهار داشت: در این شهرستان طی هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۷۹۲۶ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۶۴۴۱ تن انواع کود ازت، ۱۰۲۵ تن انواع کود فسفات و ۴۶۰ تن انواع پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

شهرستان بوکان با دارا بودن اراضی وسیع کشت گندم و جو، همچنین باغات انگور و محصولات متنوع زراعی، یکی از مراکز مهم تولید غلات و محصولات باغی در استان محسوب می‌شود. تأمین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در بوکان با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه دارد.»

با توجه به جایگاه ویژه بوکان در تولید غلات، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تلاش دارد با تقویت شبکه توزیع و افزایش سطح دسترسی بهره‌برداران، زمینه ارتقای تولید و بهبود معیشت کشاورزان این شهرستان را فراهم سازد.