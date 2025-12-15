به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست مدیریت نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: تاکنون ۳۳ دستگاه اجرایی استان با بیش از ۲۵۰ وب سرویس، به سامانه زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) متصل شده‌اند و این اتصال‌ها امکان تبادل برخط داده‌های مکانی بین دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم گیری‌های مدیریت استان بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز دارد.

جمالی در خصوص وضعیت استان زنجان در حکمرانی داده مبنا و زیرساخت داده‌های مکانی افزود: زنجان به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه حکمرانی داده مبنا و توسعه زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) شناخته می‌شود.

وی اظهار داشت: این استان با راه اندازی و بهره برداری از این سامانه بستر یکپارچه‌ای برای مدیریت اشتراک گذاری و تحلیل داده‌های مکانی ایجاد کرده و گام مؤثری در هوشمندسازی فرآیند‌های مدیریتی برداشته است.

سرپرست مدیریت تقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در خصوص عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تصریح کرد: زنجان به عنوان استان پایلوت این سامانه انتخاب شده است و با بهره گیری از وب سرویس‌های مکانی SDI، نقش فعالی در تامین وب سرویس‌های مکانی این سامانه ایفا می‌کند.

به گفته وی، این اقدام موجب تسهیل استعلامات، زمین ساز افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری شده است.

جمالی خاطرنشان کرد: در مجموع اقدامات انجام شده استان زنجان را به یکی از نمونه‌های موفق در استقرار حکمرانی داده مبنا در کشور تبدیل کرده و این استان را در جایگاه یک الگوی قابل تعمیم برای سایر استان‌ها قرار داده است.