در دومین نشست کمیته روانسازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین‌الملل، به ریاست معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، به منظور رفع تداخلات مرزی و افزایش هماهنگی‌ها، مقرر شد کارگروه تخصصی مشترکی میان مناطق آزاد، گمرک و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود تا چارچوب مشخصی برای مدیریت یکپارچه مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین گردد.

مناطق آزاد، گمرک و وزارت راه به دنبال یکپارچه‌سازی مبادی ورودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین نشست کمیته روانسازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین الملل با هدف ارائه راهکارها و پیشنهادات عملیاتی مؤثر در مدیریت یکپارچه پایانه‌های مرزی کشور برگزار شد.

این جلسه به ریاست مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، و با حضور نمایندگان سازمان‌های کلیدی از جمله سازمان مناطق آزاد، گمرک، راه‌آهن، سازمان بنادر و دریانوردی و… تشکیل گردید.

محور اصلی این نشست، بررسی و رفع تداخل وضعیت پایانه‌های مرزی با محدوده بازارچه‌ها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود تا هماهنگی‌های لازم برای تسهیل جریان کالا و ترانزیت صورت پذیرد. در این راستا، هر یک از سازمان‌های حاضر به تشریح چالش‌ها و مسائل جاری خود پرداختند.

نتیجه کلیدی جلسه، تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک میان نمایندگان مناطق آزاد، گمرک و وزارت راه و شهرسازی بود. این کارگروه موظف است طی جلسات متعدد، یک راهکار و چارچوب مشخص برای ایجاد هم‌افزایی و روان‌سازی فرآیندهای ترانزیتی در مبادی کشور تدوین و نهایی سازد.

گفتنی است، برگزاری این نشست با حضور جعفر جمیلی (مدیرکل دفتر تجاری سازی وزارت راه)، جواد هدایتی (مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری) و نمایندگان نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده عزم دولت بر توسعه نقش لجستیک بین‌الملل از طریق حذف موانع عملیاتی بود.