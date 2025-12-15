وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:­ ­هرچند شرایط سخت است، در کنار آموزش و پرورش به دنبال هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی برای ایجاد برابری آموزشی هستیم. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ­وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در­ ­گردهمایی هم اندیشی با­عنوان «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» که به میزبانی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: در ایران در همه این سال‌ها، ­­اعتقاد همه رؤسای جمهور این بوده که ما مدرسه کپری نداشته باشیم و امکانات بیشتری در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، اما در دولت چهاردهم هدف این است که عدالت را ازطریق برابری ایجاد کند که برابری ایجاد کارآمدی می‌کند.

وی افزود: برخی نظام‌ها بر این باور بودند که نابرابری می‌تواند زمینه کارایی را فراهم کند، ­ این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ سهم مشخصی در نظام رسمی و عمومی کشور وجود داشت که به‌تدریج کاهش یافت که این مسئله به این دلیل است که مسئله آموزش و نظام­ آموزشی در کشور دیگر­مسئله ثروتمندان و طبقات بالای جامعه نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش حضور طبقه متوسط در آموزش رسمی­را یکی از پیامد‌های نابرابری شدید توصیف کرد و گفت: ما معتقدیم از طریق برابری می‌توان نظام‌های کارآ و کارآمد ایجاد کرد ولی در عمل طبقات ثروتمند خرج خودشان را در این مسئله جدا کردند و مدارس غیر انتفاعی شکل گرفت.

وی افزود: تجربه موفق جهانی در برابری نشان می‌دهد بهترین نظام سلامت دنیا متعلق به کشوری مانند فرانسه است که با حدود ۹ هزار دلار هزینه، رتبه نخست جهان را دارد، در حالی که آمریکا با هزینه ۱۴ هزار دلار چنین جایگاهی ندارد و رتبه سی و هفتم توسعه سلامت است.

میدری درباره ساختار نظام آموزشی و پیامد‌های آن بر تشدید نابرابری گفت: یک رویکرد این است که نظام آموزشی فقط برای دانش‌آموزان کنکوری، المپیادی یا کسانی که امکان داشتن معلم خصوصی دارند، طراحی شود. تجربه کشور‌های مختلف نشان داده نظام هایی که فقط برای نخبگان ساخته شده، باعث می‌شوند عموم دانش‌آموزان نتوانند حتی با کتاب‌های درسی ارتباط مؤثر برقرار کنند؛ به‌ویژه دانش‌آموزانی که والدین کم‌سواد دارند و امکان آموزش خصوصی برایشان فراهم نیست.



میدری افزود: نتیجه این وضعیت را در ایران نیز مشاهده کرده‌ایم؛ آزمون‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموز پایه پنجم در حد پایه دوم است، در حالی که همزمان در المپیاد‌ها شاهد درخشش هستیم. درخشان بودن در المپیاد اتفاق مثبتی است، اما سؤال اصلی این است که سطح سواد عمومی جامعه کجاست؟ و چرا افت تحصیلی در مقاطع بالاتر از ابتدایی به‌طور وحشتناکی افزایش پیدا می‌کند؟



میدری درباره نسبت ماموریت‌های وزارت رفاه در ایجاد­ عدالت آموزشی گفت: آنچه ما در وزارت تعاون دنبال می‌کنیم، بهره‌گیری از تجربه نظام‌های آموزشی دیگر کشورهاست؛ به‌گونه‌ای که حتی در کشور‌های اروپایی ۷۰ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی هدایت می‌شوند. در همین زمینه، با وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همکاری بسیار نزدیکی در دولت چهاردهم شکل گرفته و به دنبال تحول در نظام مهارت‌آموزی کشور هستیم.

احمد میدری­ گفت: طرح‌هایی مانند «همنوا» در آموزش و پرورش اجرا شده که در آن دانش‌آموزان دو یا سه روز در هفته به مراکز فنی و حرفه‌ای اعزام می‌شوند و آموزش می‌بینند. اکنون ۷۰۰ مرکز مهارت‌آموزی در­ کشور در اختیار داریم که در تعامل با آموزش و پرورش قرار گرفته و این یک هم‌افزایی مهم برای ایجاد برابری اموزشی است.



میدری درباره نقش بخش خصوصی در بهبود نظام آموزشی با ذکر یک مثال در شهر شاهرود، گفت: هفته گذشته در این شهر، ۴۰ نفر از دانش‌آموزان در سه رشته، سه روز در هفته به یکی از پیشرفته‌ترین کارخانه‌های ایران اعزام شدند و دوره‌های عملی خود را در همان محیط صنعتی گذراندند. این طرح در حال گسترش است و پیش‌بینی می‌شود تعداد بیشتری از دانش‌آموزان تحت پوشش قرار گیرند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: عدالت آموزشی از ایده عدالت اجتماعی جدا نیست. هرچند شرایط سخت است، اما همین شرایط می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادین در آموزش و پرورش شود. در چنین دوره‌هایی باید بتوان حداقل‌های آموزشی را برای جامعه تضمین کرد. تحقق عدالت در نظام محتوای آموزشی، در کنار سایر مسائل نیازمند منابع و تصمیم‌گیری‌های درست است؛ چرا که وقتی تأمین منابع با فشار‌های غیرکارشناسی و سیاسی همراه شود، امکان تحول واقعی از بین می‌رود.

وی همچنین گفت: در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل نیز آ در وزارت رفاه این کودکان رصد و اطلاعات انان برای پیگیری ادامه تحصیل به وزارت اموزش و پرورش داده می شود که با حمایت نهادهای حمایتی به تحصیل ادامه بدهند.