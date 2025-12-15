پخش زنده
فرمانده انتظامی رودسر از رفع تصرف ۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی در یکی از روستاهای این شهرستان در بخش رحیمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای بخش رحیمآباد اشاره کرد و گفت: تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.
وی با بیان اینکه ماموران انتظامی بخش رحیم آباد ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند افزود: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیمخاردار و پرچین محصور کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر از معرفی متهم ۵۵ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ جوانمردی افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ، آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد.