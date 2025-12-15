به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر نصراللهی گفت: در دادگاه امروز، هیئت منصفه به اتفاق آرا مهدی کریمی تفرشی مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان نیوز را به اتهام «افترا»، موضوع شکایت نفیسه برادران رفیعی مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

ایرانیان نیوز، فوت نوزاد امیرعباس در سال ۱۳۹۵ را، چند سال بعد باوجود رأی هیئت بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مبنی بر عدم قصور پزشکی، در شماره ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ خود با تیتر «نفیسه برادران رفیعی قاتل امیرعباس» منتشر کرد.

متهم و وکیلش در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفتند: مطلب از منابع دیگر نقل شده و خبرنگار هم بدون هماهنگی با مدیر مسئول آن را منتشر کرده‌بود.

نصراللهی افزود: رأی نهایی دادگاه که به ریاست آقای قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.