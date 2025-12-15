پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی دولت چهاردهم در تدوین بودجه سال هدفگذاری افزایش ۲ درصدی با وجود مسائل و مشکلات کشور است، گفت: در تدوین بودجه سال آینده تحدید تشکیلات و کاهش هزینههای اداری و توجه به اقشار آسیبپذیر و معیشت مردم هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت معاون اول رئیس جمهور در هشتمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۴ ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای سازمان برنامه و بودجه و همکاری همه دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده و با اشاره به اینکه بودجه سال جدید با توجه به شرایط و راهبردهای خاص در دولت چهاردهم با هدف تحدید تشکیلات و کاهش هزینههای اداری و توجه به اقشار آسیبپذیر و معیشت مردم تنظیم شده است، گفت: جلسات کارشناسی تدوین بودجه در یک فضای صمیمی و کاملا هماهنگ با توجه به مسئولیت مشترک اعضای دولت و حل مسائل و واقعیتهای کشور برگزار شد.
عارف با اشاره به اقدامات دولت در ساماندهی وضعیت و هدفگذاری افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: امیدواریم طی سال آینده و با اتخاذ راهکارها و شرایط کشور افزایش میزان حقوق و دستمزد بیش از نرخ پیشبینی شده حاصل شود.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: افزایش بودجه عمرانی در کنار کاهش هزینههای زائد در بودجه سال بعد پیام صرفهجویی و افزایش بهرهوری دارد.
عارف با بیان اینکه از تمامی وزارتخانهها، دستگاههای دولتی و اجرایی انتظار داریم که اگر ردیفی از لایحه بودجه سال آینده برای دستگاه متبوعشان قابل قبول نبود ولی پس از تصویب لایحه بودجه در هیئت دولت باید از آن دفاع کنند، ادامه داد: معاونان پارلمانی و همچنین مدیران دستگاهها و وزارتخانهها باید در زمان حضور و بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی راهبرد حمایت و دفاع از این لایحه را دنبال کنند.
معاون اول رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: با انسجام، وحدت و همدلی بین دستگاهها و همچنین همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی بودجه در مجلس در سال جاری تصویب و ابلاغ شود تا قبل از شروع سال آتی اقدامات و برنامههای دولت با بودجه و فضای جدید دنبال شود.
عارف با بیان اینکه اقتصاد و معیشت مردم دغدغه فراتر از قانون بودجه برای دولت چهاردهم است، تصریح کرد: مدیران و وزرای اقتصادی دولت شبانهروز و در ایام تعطیل برای حل مسائل ارز، کاهش تورم و معیشت جلسات متعددی برگزار میکنند تا به مردم این اطمینان را دهیم که خدمتگزاران شما برای حل مسائل و مشکلات تعطیلی نمیشناسند و در حد توان تلاش میکنیم با شرایطی که امسال به کشور تحمیل شد آمادگی خود را در برابر دشمنان حفظ کنیم و در صورت شیطنت پاسخ محکمتری به دشمنان بزنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین به تهیه برنامه اقتصادی شرایط خاص در کنار تدوین بودجه سال آینده اشاره و تاکید کرد: برنامه اقتصادی شرایط خاص کشور به زودی در دولت تصویب میشود. البته برنامه اقدامات این دولت مبتنی بر لایحه بودجه است که در صورت نیاز از برنامههای اقتصادی دیگر استفاده میکنیم.
عارف با اشاره به حق قانونی مجلس شورای اسلامی در تغییر و نظارت بر لایحه بودجه سال آینده افزود: امیدواریم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با سازوکارها و هماهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای پیشرفت و توسعه و حل مسائل کشور و همچنین توجه به معیشت مردم تصویب و ابلاغ شود.
همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «تعیین تعرفه شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی (صورتحساب الکترونیک برای سال ۱۴۰۴)» و مجوز سرمایهگذاری وزارت نیرو از محل منابع داخلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای آبرسانی به دزفول موافقت و تصویب شد.
در ادامه این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند، وزارت نفت گزارشی از وضعیت اجرای طرحهای نیمه تمام توسعه و حفاری میادین نفتی خلیج فارس ارائه و آخرین وضعیت پروژههای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت نفت فلات قاره ایران بررسی شد، همچنین کلیات طرح جایگزینی سوخت مازوت نیروگاهها با گاز مایع LPG مصوب شد.