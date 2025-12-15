پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی در پیامی به مناسبت هفته پژوهش، بر ضرورت حمایت ساختاری از نوآوری تأکید کرد و خواستار اختصاص بخشی از بودجه سالانه شرکتها و سازمانهای تابعه این وزارتخانه برای حمایت مستقیم از پژوهشهای کاربردی و حلکننده مسائل حوزه حملونقل و شهرسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش، وزیر راه و شهرسازی با صدور پیامی بر اهمیت تبدیل دانش به عمل در این حوزه تأکید کرد.
وزیر در این پیام، بر لزوم حمایت بودجهای از فعالیتهای علمی و کاربردی در راستای رفع چالشهای اساسی کشور تأکید نمود.
بر اساس این پیام، مقرر گردیده است که بخشی از بودجه سالانه شرکتها و سازمانهای تابعه وزارتخانه مستقیماً به حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور اختصاص یابد.
این اقدام با هدف همسوسازی ظرفیتهای علمی با نیازهای عملیاتی صنعت راه، مسکن و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.