به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روح‌الله عباسپو رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان در این نشست حضور مردم در انتخابات را پیامی روشن برای خارجی‌ها دانست و گفت: این حضور نشان‌دهنده جایگاه نظام در میان مردم است.

وی تعامل هیئت‌های نظارت در شهر‌ها و روستا‌ها را یک مأموریت مهم عنوان کرد و افزود: همکاری مسئولان اجرایی با هیئت‌های نظارت موجب برگزاری انتخاباتی پاک در سراسر کشور شده است.

موسوی دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان هم تأکید کرد: باید تلاش کنیم انتخابات به شکلی برگزار شود که شایسته جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، وجهه کشور را در جوامع بین‌المللی ارتقا می‌دهد و حفاظت از آرای مردم زمینه‌ساز افزایش حضور آنان پای صندوق‌ها خواهد شد.

احمدپور، معاون سیاسی استاندار، هم با اشاره به نظم و سیستماتیک بودن انتخابات در کشور گفت: نتیجه انتخابات همواره انتخاب نمایندگانی بوده که توسعه استان را دنبال کرده‌اند.

محمدبیگی سخنگوی هیئت نظارت هم اعلام کرد: از این پس تأیید صلاحیت‌ها در خود استان انجام خواهد شد تا سرعت و کیفیت کار افزایش یابد.

وی افزود: به گفته رهبر انقلاب باید دقت‌نظر‌های بی‌مورد کنار گذاشته شود و انسان‌های پاک‌دست به عرصه شورا‌ها راه یابند.

در این نشست همچنین بر امانتداری در حوزه نظارت به‌عنوان مهم‌ترین اصل تأکید شد.