نخستین همایش آموزشی هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان قزوین با هدف اجرای هفتمین دوره انتخابات برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روحالله عباسپو رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان در این نشست حضور مردم در انتخابات را پیامی روشن برای خارجیها دانست و گفت: این حضور نشاندهنده جایگاه نظام در میان مردم است.
وی تعامل هیئتهای نظارت در شهرها و روستاها را یک مأموریت مهم عنوان کرد و افزود: همکاری مسئولان اجرایی با هیئتهای نظارت موجب برگزاری انتخاباتی پاک در سراسر کشور شده است.
موسوی دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان هم تأکید کرد: باید تلاش کنیم انتخابات به شکلی برگزار شود که شایسته جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، وجهه کشور را در جوامع بینالمللی ارتقا میدهد و حفاظت از آرای مردم زمینهساز افزایش حضور آنان پای صندوقها خواهد شد.
احمدپور، معاون سیاسی استاندار، هم با اشاره به نظم و سیستماتیک بودن انتخابات در کشور گفت: نتیجه انتخابات همواره انتخاب نمایندگانی بوده که توسعه استان را دنبال کردهاند.
محمدبیگی سخنگوی هیئت نظارت هم اعلام کرد: از این پس تأیید صلاحیتها در خود استان انجام خواهد شد تا سرعت و کیفیت کار افزایش یابد.
وی افزود: به گفته رهبر انقلاب باید دقتنظرهای بیمورد کنار گذاشته شود و انسانهای پاکدست به عرصه شوراها راه یابند.
در این نشست همچنین بر امانتداری در حوزه نظارت بهعنوان مهمترین اصل تأکید شد.