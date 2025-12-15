به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: به منظور مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت عمومی و رفاه حال شهروندان، طرح آرامش در شهر و برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان با محوریت پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان صومعه‌سرا اجرا شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲۹ خرده‌فروش موادمخدر و ۱۸ معتاد متجاهر در این طرح و تحویل آنها به مرجع قضائی افزود: از این افراد، ۸۵۱ گرم تریاک، ۶۰ گرم هروئین و شیشه و ۱۰ کیلو ۶۶۸ گرم سایر مواد. جمعا ۱۱ کیلو ۵۷۹ گرم مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا مهمترین هدف اجرای اینگونه طرح‌ها را افزایش نظم و آرامش و جلب رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: اولویت اصلی پلیس مبارزه با اعتیاد است که با عزم جدی و راسخ به طور مستمر برای ارتقاء امنیت اجتماعی تلاش می‌کند.